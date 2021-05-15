الأرشيف الوطني يهدي مكتبات مدرسية إصداراته بلغة «برايل»

أبوظبي (وام)

أهدى الأرشيف الوطني، إلى عشر مكتبات مدرسية وثلاث وعشرين مدرسة وروضة كتيبات وطنية عن تاريخ دولة الإمارات وتراثها من إصداراته بلغة برايل، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بذوي التحديات البصرية، ولتلبية حاجتهم للقراءة المفيدة التي تسهم في تنشئتهم الوطنية السليمة، وتعزز الحسّ الوطني لديهم. وتعد الكتيبات الثلاثة التي أهداها الأرشيف الوطني إلى المدارس والمكتبات والطلبة من ذوي التحديات البصرية، والذين يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخصات لأهم الكتب التي أصدرها الأرشيف الوطني، وهي: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«خليفة: رحلة إلى المستقبل»، و«قصر الحصن 1795 - 1966».