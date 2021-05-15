اليوم.. عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار عملهم

دبي (الاتحاد)

يبدأ اليوم موظفو الحكومة الاتحادية كافة في العودة إلى مقار عملهم، بعد إلغاء كافة الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين، والمتضمنة استثناءهم من العودة لمقار العمل، بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة كوفيد– 19، ما عدا الموظفات اللواتي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بُعد، فيستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي. وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم أصدرته مؤخراً، على وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة.

ويكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية،

ودعا التعميم، جميع الجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والتقيد بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأي تعليمات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.