استئناف احتساب رسوم «درب أبوظبي» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيتم استئناف احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» ابتداء من اليوم خلال ساعات الذروة. وأكد المركز أن احتساب الرسوم سيعود كما كان سابقاً، بعد أن كانت مجانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي انتهت أمس. واحتساب الرسوم سيكون خلال ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس. ويهدف «درب أبوظبي» إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.