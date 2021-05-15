دليل لتنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي برأس الخيمة

مريم بوخطامين (راس الخيمة)

أعلنت مؤسسة الصرف الصحي التابعة لدائرة الخدمات العامة، بالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين برأس الخيمة، إصدار الدليل الإرشادي الفني لتشغيل ناقلات الصرف الصحي، والذي يُعد ملحقاً إلى القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل ناقلات الصرف الصحي، حيث يعتبر هذا الدليل شرحاً تفصيلياً للقانون، وكيفية تطبيقه لتحقيق هدف الاستدامة البيئية، ومرجعاً للعمل بشكل سليم وقانوني بالإمارة.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة: إن اللائحة التنظيمية لصهاريج المياه والصرف الصحي تُعد خطوة مهمة نحو تنظيم تشغيل هذا القطاع الحيوي، بما يحقق عنصري الكفاءة والجودة، مع مراعاة العديد من المعايير البيئية داخل الإمارة، كما تمثل اللائحة إضافة جديدة لجهود الدائرة لتعزيز قطاع المياه، بما يخدم مختلف القطاعات الأخرى، ويضمن تحسين خدمات نقل المياه، والعمل على وضع قواعد تشغيلية تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستدامة، كما أن اللائحة تحدد الإطار التنظيمي لصهاريج المياه ومياه الصرف الصحي، بما فيها الأدوار والمسؤوليات التنظيمية للجهات المرخصة ولمشغلي الصهاريج، وبموجب اللائحة، فإن على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة والعاملين بأنشطة صهاريج المياه والصرف الصحي والخدمات المرتبطة بها توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام اللائحة.

بدوره، قال مارك برونو، المدير التنفيذي لمؤسسة الصرف الصحي: إن القانون والدليل الملحق يهدفان إلى وضع مواصفات ومعايير لعمل صهاريج الصرف الصحي بالإمارة بغرض المحافظة على البيئة والشكل الجمالي بالإمارة، وذلك من خلال ضمان تنفيذ الممارسات السليمة خلال عملية تجميع، ونقل، والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة آمنة حتى تتم معالجتها لإعادة استخدامها في مختلف الأغراض، ومنها ري الميادين والحدائق العامة بالإمارة وبعض الأغراض الصناعية. ومن جانبها، قالت المهندسة دميانا رمزي، مدير إدارة الرقابة والتوصيلات بالمؤسسة: إنه بناءً على القانون والدليل الإرشادي، سيتم توحيد مواصفات صهاريج الصرف الصحي المرخص لها من حيث لون المركبة (اللون البرتقالي) والملصقات التعريفية على المركبة، كما هو موضح في الشكل.

الجدير بالذكر أن تطبيق تلك المواصفات سيتم بالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، حيث سيشترط استيفاء الشروط السابقة كشروط لترخيص مركبات نقل الصرف الصحي ابتداءً من 1 مايو 2021.