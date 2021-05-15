إقبال الزوار على جبل جيس وسط تدابير احترازية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهد جبل جيس في رأس الخيمة، منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، توافد مئات الأسر التي حرصت على الصعود لقمة الجبل والاستمتاع بالأجواء الطبيعية والإطلالة التي توفرها سلسلة جبال الحجر، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة، حيث سجل المركز الوطني للأرصاد انخفاض الحرارة فيه أول أيام العيد إلى 22 درجة مئوية، والتي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية وأكثر في عددٍ من المناطق.

كما سجل المركز الوطني انخفاض الرطوبة في جيس، وهي نسبة جيدة جداً، مقارنة بغيرها من المناطق، ليصبح بالتالي مقصداً ووجهة دائمة خلال أيام العيد، بحسب مرتادي وزوار المنطقة.

ويؤكد زوار جبل جيس أن المنطقة أصبحت معلماً سياحياً مهماً يقصده الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها لما يضمه من معالم طبيعية قلما تتكرر في منطقة جبلية، مشيرين إلى أن بعض المشروعات المهمة التي أُنشئت على جبل جيس، مثل المسار الانزلاقي الأطول عالمياً، إلى جانب مسارات تسلق الجبال والمشي، وغيرها ساهمت خلال الفترة الماضية في وضع هذا المعلم على خريطة السياحة العالمية.

ويمتد طريق جبل جيس على مسافة 36 كم، وصولاً إلى القمة الجبلية، ويضم استراحات عدة مختلفة، لتستمتع بإطلالات بانورامية ساحرة على منحدرات سلسلة جبال الحجر، حتى أصبح واحداً من أهم المعالم السياحية في إمارة رأس الخيمة.

وقال المواطن جمال حمد السويدي: إنه اعتاد الذهاب إلى جبل جيس وسط الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكدت جمانه مصعب البدوي أنها استمعت كثيراً بالأجواء في جبل جيس، والتي تميزت باتباع الأهالي والزوار لبس الكمامات والتباعد الجسدي الذي ساهم بدوره في خلق نوع من الراحة والاطمئنان في المنطقة.