عبدالله المري يعتمد 3 مشاريع معرفية تخدم العمل الأمني

دبي (الاتحاد)

أعلن مختبر الابتكار في شرطة دبي فوز 3 مشاريع معرفية في «برنامج المشاريع المعرفية للعام 2020»، وهي: مشروع «مركز الخدمة الموحد» لمركز شرطة بر دبي والحاصل على تصنيف 7 نجوم بلس، ومشروع «الوظائف الحرجة» لمركز شرطة الرفاعة، ومشروع «توقيف بلا أوراق» لمركز شرطة القصيص والتي حصلت على تصنيف 7 نجوم.

جاء ذلك خلال استعراض ملاك المشاريع لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نتائج تجربة المشاريع وأثرها على منظومة العمل الأمني، ومدى الكفاءة التي تحققها، ودورها في نقل مستوى الأداء إلى الأفضل، في مختبر الابتكار في مقر القيادة، وذلك بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، وعدد من الضباط المشرفين على برنامج المشاريع المعرفية، والتي وجه معاليه باعتمادها وتطبيقها.

وقال العميد أحمد رفيع: إن الإدارات العامة ومراكز الشرطة أصبحت على دراية كاملة بآليات ومراحل إعداد المشروع المعرفي «برنامج المشاريع المعرفية» التابع للإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومدركة لأهمية هذا الجانب الذي من خلاله يتم سد ومعالجة الفجوات المعرفية، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه العمل، حيث شهدت الوحدات الإدارية في شرطة دبي تنافساً وتسابقاً كبيراً نحو تحقيق الإنجازات في المجال المعرفي.

من جانبه، أوضح المقدم دكتور إبراهيم بن سباع المري، أن المشاريع الفائزة مرت بمراحل عديدة وفق الآلية المعدة لتقييمها، واعتُمدت مبدئياً كمرحلة أولى لتعرض على معالي القائد العام لاحقا، والذي وجه حينها بتجربتها لفترة زمنية معينة، ومن ثم عقد الاجتماع الخاص بالاطلاع على نتائج تجربة هذه المشاريع برئاسة القائد العام، للاطلاع على مدى نجاحها وتلبيتها للمعايير المطلوبة، موجهاً معاليه باعتمادها، وتعميم مشروع مركز الخدمة الموحد لمركز شرطة بر دبي والحاصل على تصنيف 7 نجوم بلس، وهي الفئة المستحدثة لهذا العام في تصنيف السبع نجوم، على كافة مراكز الشرطة.

