محمد بن زايد يزور حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا. وتبادل سموهما خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الحاكم في أم القيوين - الأحاديث الأخوية الودية حول مسيرة الخير والنماء للوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. داعيين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة، ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وشعبنا الوفي بمزيد من الرخاء والازدهار والرفعة.

حضر اللقاء سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين وعدد من الشيوخ والمسوؤلين.