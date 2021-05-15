محمد بن راشد: الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، أن دولة الإمارات حققت نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً ..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً».



