بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد رئيساً لديوان حاكم دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.