أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 22 لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
#محمد_بن_راشد يصدر مرسوماً باستحداث منصب "رئيس ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي"، وتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً للديوان، مع تولي القيام بالمهام والصلاحيات التي يُعهد بها إليه من الحاكم#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/rESk9MD4aD— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) May 15, 2021