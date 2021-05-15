إعادة احتساب رسوم «درب أبوظبي» غداً

هالة الخياط (أبوظبي)- أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيتم إعادة احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» ابتداءٍ من يوم غد الأحد خلال ساعات الذروة.وأكد المركز أن احتساب الرسوم سيعود كما كان سابقاً قبل عطلة عيد الفطر التي تنتهي اليوم، والتي ستكون في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس. ويهدف «درب أبوظبي» إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.