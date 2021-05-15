نجاح الخطة الأمنية والمرورية الشاملة الخاصة بعطلة عيد الفطر في الشارقة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي طبقتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة والتي عكست مدى الكفاءة الاستراتيجية التي تعاملت بها جميع الجهات المختصة بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين.

وكثفت القيادة العامة من تواجد دورياتها الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والأحياء وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بهدف تأمينها وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها ما أسهم في تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

وأكد العقيد جاسم بن هده السويدي مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أن الجهود التي تم بذلها من جانب فرق العمل المختلفة على المساجد والمراكز التجارية والمتنزهات، ساعد على نجاح الخطة المرسومة لبسط الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وكشف عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة لـ 21219 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري منها 18677 مكالمة هاتفية عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة فيما تلقت 2542 مكالمة غير طارئة على الرقم /901/ والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

من جانبه أكد المقدم عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة نجاح الخطة المرورية التي وضعتها ونفذتها الإدارة خلال عطلة العيد بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة.

ونوه إلى أن وعي والتزام قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية وتقيدهم بها ساعد على نجاح الخطة المرورية وعدم تسجيل وفيات خلال فترة عطلة العيد رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية إضافة للتواجد المروري المكثف على مختلف طرقات الإمارة.

وأوضح المقدم بو غانم أن إدارة المرور اتخذت كافة الإجراءات وفق الخطة المعدة لتأمين السلامة المرورية الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ "صفر" وفيات.

مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها جميع منتسبي الإدارة وكافة الوحدات الشرطية بشرطة الشارقة طيلة أيام عطلة العيد ما كان له الأثر الكبير في سير الحركة المرورية بكل سهولة وانسيابية وبالشكل الذي يلبي طموحات شرطة الشارقة.