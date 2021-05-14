ندوة حول «التشريعات التجارية» في الدولة

دبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية «شرطة دبي» ندوة علمية عن بعد بعنوان «التعديلات المستحدثة على التشريعات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، أدارها العقيد الدكتور فيصل البنا، عميد الأكاديمية بالوكالة، وتأتي الندوة العلمية ضمن برنامج سلسلة من الندوات العلمية التي تعقدها الأكاديمية بهدف تفعيل دورها المجتمعي ونشر المعرفة التخصصية بين الطلبة والدارسين والباحثين والقانونيين وجمهور المثقفين.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور علمية، تناول الدكتور عماد عبد الرحيم، في المحور الأول التعديلات المستحدثة على قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وأثرها على الاستثمار الأجنبي، فيما تطرق أحمد الهاجري في المحور الثاني التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك، وتناول الدكتور مراد المواجدة، في المحور الثالث التعديلات المستحدثة على قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993.