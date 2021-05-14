«خدمات رأس الخيمة» تنجز 4227 معاملة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشف المهندس أحمد الحمادي، مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة أنجزت عدداً ملحوظاً من المعاملات المتنوعة خلال الربع الأول حسب المصدر وقنوات الخدمة لعام 2021 التابعة للدائرة، والتي بلغت 4227 خدمة خلال يناير وفبراير ومارس. وأوضح الحمادي أن المتعاملين أنهوا معاملاتهم الخدمية، من خلال خمس قنوات متنوعة وهي التطبيق الذكي وخدمة عبر الواتساب وخدمة عبر الموقع الإلكتروني وخدمة عبر النظام وخدمات عبر النظام والبدالة، مشيراً إلى أن المتعاملين ركزوا خلال الربع الأول على الواتساب، حيث قدمت 1610 في الأشهر الثلاثة، وهي يناير وفبراير ومارس، ومن جهة أخرى تنتهي مؤسسة الأشغال من أعمال مشروع تطوير شبكات صرف مياه الأمطار في مناطق مختلفة من المنطقة، والتي شملت إغلاق مؤقت لشارع الكورنيش من الدوار الصغير الواقع في منتصف الكورنيش والموازي لدوار السفينة، ويمتد تحت جسر رأس الخيمة، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الإمارة، وتحسين جودة البنية التحتية في رأس الخيمة لتحقيق الأهداف المخطط لها.

وأكد المهندس الحمادي أن من أهم أولويات الدائرة الوفاء بالتزاماتنا المختلفة تجاه عملائنا والموظفين الذين يمتازون بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة بحسب تعبيره، مؤكداً حرص الدائرة على استخدام الأسلوب التفاعلي في الحوار البناء والمستمر مع العملاء بموجب الرؤية التي تم تحديدها، مشدداً على تطلع الدائرة إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها.