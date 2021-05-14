7 شروط لحجز اختبارات «رخصة المعلم»

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط متعلقة بحجز اختبار رخصة المعلمين، ومن المزمع عقد الاختبار المهني لمعلمي الطفولة المبكرة من رياض الأطفال إلى الصف الثاني بتاريخ 22 مايو، وكذلك اختبار القيادات المدرسية، إيماناً منها بأهمية تحقيق هدف دولة الإمارات في ترخيص الكوادر العاملة في القطاع التعليم.

وفي الشروط والأحكام المتعلقة بحجز الاختبارات، شرحت وزارة التربية والتعليم ‏متمثلة في إدارة الترخيص المهنية أن جميع رسوم حجز الاختبار غير قابلة للاسترداد، كما يمكن إلغاء وتغيير حجز الاختبار فقط، خلال الفترة الزمنية المحددة التي يُسمح فيها بالتغيير، ومن دون أن يؤثر ذلك على الفرص المتاحة للتقدّم للاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفي حالة إلغاء الاختبار من قبل مقدّم الطلب لن يتم استرداد مبلغ الحجز، وفي حالة عدم حضور الاختبار المحجوز مسبقاً، لن يتم إرجاع رسوم الحجز تحت أي ظرف من الظروف، ومع ذلك لن يتم اعتبارها كواحدة من المحاولات الثلاث المسموح بها للاختبار، أما في حالة إلغاء الاختبار من قبل وزارة التربية والتعليم، فسيتم حفظ الرسوم المدفوعة في النظام للسماح لمقدّم الاختبار بحجز اختبار آخر من دون رسوم إضافية.

وفي حالة حدوث تغيير في تاريخ الاختبارات أو الموقع أو الجلسة من قبل وزارة التربية والتعليم، يمكن للمتقدّم إلغاء أو تغيير حجز الاختبار قبل التاريخ المحدد للتغيير لكل جلسة، وفي حال انقضاء الفترة المسموح فيها تغيير أو إلغاء الجلسة، فيتوجب على مقدّم الطلب الالتزام بالتاريخ أو الموقع أو الجلسة المعدّلة من قبل وزارة التربية، كما أن لدى وزارة التربية والتعليم الصلاحية بإلغاء وتعديل وتغيير مواعيد الاختبارات والمواقع والجلسات وما إلى ذلك، بحسب ما تراه مناسباً.

وتبلغ القيمة الإجمالية للرخصة لغير الحاصلين على رخص مهنية دولية 300 درهم شاملة تقديم الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية، وحددت القائمة التنظيمية لرسوم رخصة المعلم مبلغ 250 درهماً للتقدم لجميع الاختبارات في المرة الأولى، و100 درهم إضافية في حال إعادة الاختبارات أو أداء التقييم بشكل منفرد، فيما يتعين دفع مبلغ 50 درهماً للحصول على الرخصة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كما حددت القائمة مبلغ 100 درهم لتقييم ملف الإنجاز المهني بعد الحصول على الرخصة في عملية التجديد، وسيتم الدفع بشكل إلكتروني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.

وبينت الوزارة أن الرسوم التي حددتها للحصول على رخصة المهن التعليمية تعدّ الأقل تكلفة على المستوى العالمي، مقارنة بكل من الولايات المتحدة الاميركية ونيوزيلندا وجنوب أستراليا وإيرلندا، وذلك بحسب القوائم المعتمدة لديها لرسوم مزاولة المهن التعليمية، إذ تبلغ في الولايات المتحدة الأميركية ما يعادل 1873 درهماً، وفي نيوزيلندا ما يعادل 557 درهماً وفي إيرلندا 833 درهماً.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائيي أصحاب الهمم.

وحددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية، ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.