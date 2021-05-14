«شرطة أبوظبي» تعايد منتسبيها

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت «شرطة أبوظبي» مبادرة توزيع «معايدة العيد» على منتسبيها في خط الدفاع الأول بالنقاط الأمنية، وشملت المبادرة الجمهور وعناصر دوريات الطرق الخارجية والمنتسبين المناوبين في مراكز الشرطة بمشاركة مديرية المرور والدوريات وإدارة ترخيص السائقين والمركبات في الظفرة، وقام عناصر دورية السعادة بتوزيع الحلويات، وتقديم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص «شرطة أبوظبي» على مشاركة المنتسبين المناوبين بهجة العيد السعيد والاطمئنان على سير العمل، لافتاً إلى أهميتها في رفع الروح المعنوية للمنتسبين بمختلف المواقع، وتقديراً لجهودهم المستمرة في خدمة الوطن.