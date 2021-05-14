«فلاي دبي» في «إسعاد» مجدداً

دبي (الاتحاد)

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع شركة طيران «فلاي دبي» بهدف الاستمرار في تقديم العروض والخدمات المميزة لحاملي البطاقة وأسرهم، وبذلك يبدأ عام رابع من الشراكة والتعاون بين الجهتين، حيث تقدم الشركة لحاملي البطاقة خصومات على تذاكر السفر، بنسبة 25%، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المميزة الأخرى. ​

وتقدمت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى إدارة شركة «فلاي دبي»، على التزامهم بتقديم خصومات مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، مؤكدة أن استمرار التعاون مع فلاي دبي، يأتي كنتاج للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركة لدى حاملي البطاقة.

وأضافت: « لقد لمسنا خلال الثلاثة أعوام السابقة منذ توقيع الاتفاق مع شركة فلاي دبي، ارتياحاً كبيراً للعروض الذي تقدمها الشركة لحاملي البطاقة، ووردنا الكثير من الاتصالات التي تشيد بتلك العروض، الأمر الذي حفزنا أكثر على الاستمرار في التعاون مع الشركة، ونحن على ثقة بأن هذا العام سيكون أكثر تميزاً في الحصول على عروض وخصومات تلبي تطلعات حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم».

وأشارت العامري إلى أن الاستفادة من عروض شركة «فلاي دبي» تتطلب من حاملي البطاقة مراجعة مكاتب الشركة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، مع ضرورة إبراز بطاقة «إسعاد» للحصول على العرض.