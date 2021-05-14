محمد بن زايد يزور حاكم عجمان ويتبادلان التهاني بعيد الفطر المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

كما تبادل سموهما، خلال اللقاء الأخوي الذي جرى في استراحة صاحب السمو حاكم عجمان في منطقة الحليو، الأحاديث الودية المتعلقة برفعة شأن الوطن والمواطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، داعيين المولى تعالى أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا وشعبنا بمزيد من الرخاء والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.