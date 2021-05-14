الطقس في الإمارات غدا السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.