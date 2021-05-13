محمد بن زايد: «كورونا» خطر عالمي يتطلب التضامن الإنساني المجرد

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من بيل جيتس، الرئيس المشارك لـ «مؤسسة بيل وميليندا جيتس»، هنأ خلاله سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

بحث الجانبان، خلال الاتصال، التعاون والجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، خاصة في المجتمعات الفقيرة، وأكدا ضرورة تعزيز العمل الجماعي الدولي لتوفير الوصول العادل للقاحات على المستوى الدولي لكونه ضرورة أساسية لتحقيق التعافي العالمي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بيل جيتس لتهنئته بالعيد، مؤكداً موقف دولة الإمارات الداعي إلى مزيد من التكاتف العالمي في التصدي لجائحة «كورونا» لكونها خطراً عالمياً يتطلب التضامن الإنساني المجرد في التعامل معه واحتواء تداعياته على جميع المستويات.

وثمّن بيل جيتس، خلال الاتصال، الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، سواء على مستوى تقديم المساعدات للعديد من دول العالم للتصدي للجائحة أو على مستوى توفير الدعم اللوجستي لإيصال اللقاحات إلى هذه الدول، ودعم جهود المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن. وأشاد بيل جيتس بالمنهجية العلمية الفاعلة التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كوفيد-19» من خلال تنفيذها تدابير وإجراءات صحية وقائية مشددة، وبأعلى المعايير العالمية منذ بداية الأزمة، إلى جانب الالتزام المتميز الذي أبداه المجتمع الإماراتي في اتباع الإجراءات والضوابط التي فرضتها مؤسسات الدولة المعنية لتجاوز المرحلة الراهنة في إطار دعم جهود الدولة.