شخبوط بن نهيان يشهد مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي في كمبالا

كمبالا (وام)

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لولاية جديدة، وذلك في العاصمة كمبالا. وعقد معاليه، خلال حفل التنصيب، اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية بجمهورية السودان، ومعالي ريتشيل أومامو، وزيرة الخارجية بجمهورية كينيا، ومعالي الدكتور ورقنا جبيهو، المدير التنفيذي لمنظمة «الإيقاد». جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.