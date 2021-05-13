ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمطعمين ضد كورونا

في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات واليونان وللمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، تم اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

اتفق البلدان، ضمن التدابير التي يشملها هذا الإجراء، على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن سفرا أكثر أمانا وسلامة للجميع.

ودخل الإجراء الجديد، حيز التنفيذ من قبل الجانب اليوناني اعتبارا من اليوم الخميس في حين سيدخل حيز التنفيذ من جانب دولة الإمارات في 18 مايو الجاري.

تأتي هذه الخطوة تأكيدا على حرص دولة الإمارات واليونان على تسهيل حركة الأفراد والسياحة بينهما، وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالميا في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة وصحة المجتمع ويحول دون انتشار الجائحة.

ووفق الترتيبات الجديدة، سيطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من الحجر الصحي في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة من الجهات الصحية.

ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري /PCR/ من خلال التطبيقات المعتمدة في البلدين.

تعتبر هذه الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات العربية المتحدة واليونان ذو أهمية عالية في ضوء التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كوفيد-19. كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين في احتواء تداعيات هذه الجائحة والتغلب عليها.