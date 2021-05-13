برعاية حمدان بن محمد.. «تقدير» تكرم المتميزين في الرعاية العمالية 17 مايو

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة راعي جائزة تقدير العمالية، تنظم إدارة الجائزة حفلا كبيرا لتكريم الشركات والعمال المتميزين الفائزين بدورتها الرابعة للعام 2020. يقام الحفل يوم 17 مايو الجاري في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي الساعة 11 صباحا مع اتخاذ كافة الترتيبات البروتوكولية والإجراءات الاحترازية المعتمدة الخاصة بكوفيد- 19.

يحضر حفل التكريم عدد من كبار المسؤولين وممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفائزة والعمال المتميزين. وقال الرائد خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة: «ان الاحتفال سيكون مميزاً بكل معنى الكلمة بما يليق بسمعة دولة الإمارات ودبي العالمية في يتعلق بمعايير الرعاية العمالية وبالإنجازات المهمة التي حققتها الجائزة في دورتها الرابعة على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي أوجدتها جائحة كورونا. وأضاف الرائد اسماعيل:« سيتم خلال الحفل الكشف عن أبرز إنجازات الجائزة في دورتها الرابعة وعن المحفزات الحكومية وبطاقات التميز الخاصة التي أصدرتها إدارة الجائزة للعمال والشركات المتميزين بالإضافة إلى عرض فيلمين وثائقيين يلخصان الدور المتميز الذي تلعبه الجائزة على طريق بناء افضل العلاقات بين الشركات والعمال وتعزيز سمعة الإمارات على هذا الصعيد».

أشارت إدارة الجائزة إلى أن المعنيين والمهتمين من داخل وخارج الدولة الذين لم تتح لهم الظروف حضور الحفل شخصياً، يمكنهم متابعة وقائع حفل التكريم عبر الموقع والمنصة الإلكترونية الخاصة التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض. ويسهم في دعم ورعاية الجائزة الجهات التالية: فئة الراعي الاستراتيجي كل من هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مياه وكهرباء دبي وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي و(وصل لادارة الأصول) ونداء - مؤسسة الاتصالات المهنية واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بالتعاون مع إكسبو 2020. كما يسهم في دعم ورعاية الجائزة تلفزيون دبي كراعٍٍ اعلامي استراتيجي بالإضافة إلى شركة نيا كراعٍ بلاتيني. وتسهم إماراتك وفلاي دبي بدعم الجائزة ضمن فئة الرعاية الذهبية. في حين يسهم كل من بنك الإمارات دبي الوطني واينوك والفردان للصرافة ضمن فئة الرعاية الفضية.

وبلغ إجمالي عدد العمال والشركات الفائزة بالفئات الخمس للجائزة في دورتها الرابعة للعام 2020 (91 عاملاً وشركة)، من بينهم 77 عاملاً وشركة حصلوا على الفئات ما بين (3 - 5 نجوم) وسيتم تكريمهم خلال الحفل. كما سيتم منح 14 عاملاً وشركة من الحاصلين على فئتي النجوم ما بين (1 -2 نجمة) شهادات تقدير. كما فازت 4 شركات بفئة 5 نجوم، و11 شركة بفئة 4 نجوم، و14 شركة بفئة 3 نجوم، و10 شركات بفئة نجمتين، و4 شركات بفئة نجمة واحدة. وعلى صعيد العمال، فقد حصل 4 مهندسين على جوائز من فئة (5 نجوم)، وحصل 4 مشرفين على لقب المشرف الميداني المتميز، و4 عمال على فئة العامل المتميز، أما العمال الفائزين بفئة (4 نجوم) فقد حصل 11 عاملاً على لقب المشرف الميداني المتميز و11 عاملاً على لقب العامل المتميز، وحصل 14 عاملاً على لقب العامل المتميز في بفئة (3 نجوم).