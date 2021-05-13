برعاية حمدان بن زايد.. بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تنطلق اليوم

المرفأ (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.. تنطلق اليوم «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء»، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وتستمر حتى 16 مايو الحالي على شاطئ مدينة المرفأ.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.. إن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء شهدت خلال اليومين الأول والثاني من بدء التسجيل إقبالاً كبيراً فاق التوقعات للمشاركة، فقد بلغ عدد المشاركين نحو 442 مشاركاً، بواقع 430 مشاركاً في فئة الرجال، و12 مشاركة في فئة النساء، مشيراً إلى أن باب التسجيل بالمسابقة مفتوح حتى 16 مايو الحالي عبر الموقع الإلكتروني والحصول على ملصق رقم المشاركة من موقع البطولة بمدينة المرفأ يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساءً.

وأكد أن طريقة الصيد المعتمدة في المسابقة هي الصيد باللفاح «التشخيط» بالسنارة أو بالخيط التقليدي، ولا يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها «هيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة أو البويه» وجميع الوسائل الأخرى،لافتاً إلى أن البطولة مفتوحة للصيادين والهواة من مواطنين ومقيمين وزوار.

وأوضح المزروعي أن شروط المسابقة تتمثل في التقيد بشروط الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة «جهاز حماية المنشآت وهيئة البيئة ابوظبي»، وأن لا يقل وزن السمكة عن 15 كيلوجراماً، ويتم تسليم السمكة ووزنها في مكتب اللجنة بموقع المهرجان، من الساعة 8 صباحاً إلى 6 مساءً. كما يشترط تصوير فيديو يظهر مراحل صيد السمكة وصولاً إلى لحظة وزنها.

وأضاف المزروعي إنه يجب خلال عملية التصوير مراعاة تصوير ملصق رقم المشارك، وذكر اسم المتسابق الكامل والتاريخ والوقت.. تصوير 360 قبل تحميل السمكة للقارب.. تصوير الميزان في حالة الصفر كجم مع إبراز السمكة في محيط الفيديو قبل الوزن، ويلغى أي فيديو غير مكتمل للشروط السابق ذكرها. يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت 20 جائزة قيمة موزعة على فئتين «رجال، نساء»، بقيمة إجمالية بلغت 1,24 مليون درهم، بواقع 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 620 ألف درهم، و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 620 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ وقدره 200 ألف درهم، والثاني 100 ألف درهم، والثالث 75 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر.

وتهدف «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وتوفير فرصة للهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.