قادة وكبار ضباط «الدفاع» يهنئون الوحدات بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات وزارة الدفاع ونقلوا فيها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية بهدف الاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

فقد قام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد الإمداد المشترك بالوكالة بزيارة قيادة القوات البحرية هنأ خلالها ضباط وضباط صف وأفراد القوات البحرية بعيد الفطر السعيد ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم بمناسبة حلول العيد.. راجياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

كما قام اللواء الركن فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بزيارة مماثلة لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي التقى خلالها مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي وهنأهم فيها بعيد الفطر السعيد ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة.

عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع خلال تبادل التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد

وقام كل من اللواء الركن سعيد علي آل علي قائد الطيران المشترك بالوكالة بزيارة قيادة حرس الرئاسة واللواء الركن مبارك سعيد الجابري الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بزيارة قيادة القوات البرية، نقلا خلالها التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لضباط وصف ضباط وأفراد القوات البرية.. متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن المعطاء.