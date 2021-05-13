سيف ومريم العنود.. أول مواليد العيد بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي صباح أول أيام عيد الفطر السعيد 3 مواليد، بينما ودّع الشهر الفضيل بولادة 7 مواليد في 30 رمضان (آخر أيام الشهر الفضيل)، واستقبل مستشفى دانة الإمارات خلال شهر رمضان 420 مولوداً منهم 19 توأماً و222 مواطنًا ومواطنة، بينما بلغ عدد الذكور 216 طفلاً والإناث 204 إناث، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المواليد الى 23 ألفاً و439 مولوداً في المستشفى منذ افتتاحه في أكتوبر 2015 وحتى أمس الخميس 13 مايو 2021.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، الذي تمتلكه وتديره المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، «ها نحن نستقبل أول أيام عيد الفطر باحتفالنا بقدوم المواليد الجدد ليرتفع عدد المواليد إلى 23 ألفاً و439 في المستشفى منذ افتتاحه منهم 12177 مولوداً ذكراً و11262 مولودة أنثى، وكان إجمالي المواليد المواطنين منهم 12 ألفاً و 614 مولوداً ونفخر بطاقمنا الطبي والتمريضي الذي يضم أكثر من 200 طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة الذين يقدمون رعاية فائقة للأمهات والمواليد على مدار الساعة، ونتوقع استقبال 7 مواليد آخرين مع نهاية اليوم الأول من أول أيام العيد».

وقد استقبل مستشفى دانة الامارات مولوده الأول في أول أيام عيد الفطر السعيد الساعة 10:16 صباحاً لعائلة يمنية وأسموه سيف.

أما ثاني مواليد عيد الفطر السعيد في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي فكانت أنثى لأسرة أردنية وولدت الساعة 10:19 صباحاً، وقال والدها حسن محمد الأزايدة، الحمدلله أولاً وأخيراً الذي رزقني اليوم بمولودة وأسميناها مريم، وقد بلغ وزنها 3.58 كلجم وهي ثاني طفلة لنا وفي انتظارها أخوها محمد وعمره أربع سنوات، بحسب الأطباء ومدة الحمل فقد كان من المتوقع ولادتها بعد خمسة أيام. إن ولادتها في هذا الوقت أدخلت الفرحة على العائله في هذا اليوم المميز، جعلها الله قرة أعيننا ومن الأبناء الصالحين، ونحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة.

وقد استقبل مستشفى دانة الامارات المولودة الثالثة في أول أيام عيد الفطر السعيد الساعة 10:28 صباحاً من أول أيام العيد، وبلغ وزنها 2.58 كلجم.