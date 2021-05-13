شرطة أبوظبي تهنئ المنتسبين في النقاط الأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، منتسبي شرطة أبوظبي في خط الدفاع الأول بالنقاط الأمنية في (غنتوت وسيح سديرة والفايه) بأبوظبي من ضباط وأفراد المناوبين بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم.

واطلع على سير العمل بالنقاط الأمنية وآلية مرور المركبات، وقدم التهاني للعابرين عبر النقاط الأمنية بعيد الفطر، واطمأن لعبورهم وفقاً للإجراءات المتبعة، وحرصهم على الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى أبوظبي، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية.