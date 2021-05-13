محمد بن زايد يتبادل تهاني العيد مع الرئيس الأفغاني وشيخ الأزهر

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بعيد الفطر المبارك مع فخامة الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معربا سموه عن أطيب تمنياته لهما بالصحة والعافية والسعادة.

ونقل سموه إلى الرئيس الأفغاني، وفضيلة شيخ الأزهر، خلال اتصالين هاتفيين، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى تعالى أن يعيدها عليهما، وعلى بلديهما بالخير واليمن والبركات.

من جانبهما، أعرب الدكتور أشرف غني، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن أسمى آيات التهاني بهذه المناسبة لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داعيين الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وهي في عزة ورفعة واستقرار، وأن يعم السلام والأمان العالم أجمع وأن يرفع الوباء عن البشرية.