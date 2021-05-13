2295 شجيرة ياسمين تعبق بها شوارع العين

محمد البلوشي (الاتحاد)

باشرت بلدية مدينة العين زراعة شجيرات فل الياسمين وورد الطائف في مناطق متفرقة من وسط المدينة، ضمن مبادرات البلدية في زيادة الرقعة الخضراء، وإضافة لمسة جمالية في الطرق العامة والمماشي، وبلغ عدد شجيرات فل الياسمين وورد الطائف المزروعة 2295 شجيرة في موقعين بشوارع ومماشي مدينة العين. تهدف المبادرة لزراعة الشجيرات ذات الرائحة الجميلة بجوار المماشي والمناطق التي يستخدمها الجمهور للمساهمة في تنقية الجو وقتل الجراثيم، ولها أثر ملحوظ في تحسين المزاج وزيادة الشعور بالراحة والسعادة، كما أنها تضيف طابعاً جمالياً على المناطق التي تزرع فيها.

وقالت المهندسة سلمة شطيط الظاهري، منسق حدائق بمركز بلدية وسط المدينة: تمت تجربة زراعة شجيرات فل الياسمين وورد الطائف في وقت سابق من هذا العام في شارع خليفة حتى نتعرف على مدى تحملها لعوامل الجو، وما يمكن أن تضيفه على أماكن زراعتها، ومن ثم تم تطبيق المبادرة على موقعين، حيث تمت زراعة الشجيرات في ممشى حمدان بن زايد بعدد 580 شجيرة فل الياسمين و76 شجيرة من ورد الطائف، والمركز الإداري بعدد 1045 شجيرة فل الياسمين و594 شجيرة من ورد الطائف.

وأضافت الظاهري تم اختيار هذه المواقع لتكون بجوار مرتادي هذه الأماكن في المماشي، التي تعد مناطق حيوية من المدينة، كما تتميز هذه المواقع ببعدها عن عوادم السيارات، بالإضافة إلى جودة التربة وسهولة التنسيق بين الأزهار وسهولة رؤية الأزهار للجمهور والتمتع بها.

وتسعى بلدية مدينة العين في التوسع بزراعة شجيرات فل الياسمين وورد الطائف خلال الفترة القادمة في مناطق متفرقة من المدينة، بعد دراسة أماكن جديدة تناسب تواجد هذه الشجيرات، وتكون بالقرب من الجمهور لتحقق الهدف من زراعتها.