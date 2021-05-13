«الصحة» تعتمد الاستخدام الطارئ للقاح فايزر- بيونتك لفئة 12 إلى 15 عاماً

تماشياً مع الخطة الوطنية لتطعيم كوفيد-19، اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 «فايزر- بيونتك» للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

يأتي هذا الاعتماد خطوة هامة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع. ‎

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كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي قامت بإطلاق حملة تطعيم مجانية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتمّ تقديم أكثر من 11 مليون جرعة من لقاحات فيروس كوفيد-19 للسكان في جميع أنحاء الدولة، مما ساهم في تحقيق الهدف المُعلن المتمثل في تطعيم نصف السكان المؤهلين بحلول نهاية مارس 2021.