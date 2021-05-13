رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الخميس، «بانضمام البرازيل - أحد أهم اقتصاديات العالم - لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم».
وأضاف سموه على تويتر: «نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه ولدينا اليوم شركاء من إندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً».