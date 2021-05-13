محمد بن راشد يرحب بانضمام البرازيل لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الخميس، «بانضمام البرازيل - أحد أهم اقتصاديات العالم - لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم».

وأضاف سموه على تويتر: «نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه ولدينا اليوم شركاء من إندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً».