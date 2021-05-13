الطقس في الإمارات غداً الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ويحدث المد الأول عند 15:39 والمد الثاني عند 02:07 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند 11:48 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الأول عند الساعة 17:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.