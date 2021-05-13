«أم الإمارات» توجه بتقديم وجبات إفطار العيد للكوادر الطبية في أمارة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بتقديم وجبات إفطار العيد إلى الكوادر الطبية العاملة في عدد من مستشفيات أبوظبي العامة والخاصة، لتمثل رسالة شكر وعرفان لخط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم الاستثنائية وتفانيهم في خدمة الوطن، والحفاظ على صحة المجتمع خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت سموها: «نشكر كوادرنا الطبية وخط دفاعنا الأول الذين وقفوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كوفيد-19 معتزين بما يبذلونه لخدمة الوطن وحماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده، حيث ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار والعطاء والتفاني لأجل صحة الجميع، وليبقى وطننا شامخاً قوياً أمام التحديات ولا يوقف تقدمه الصعوبات».

وأضافت سموها: «لعبت الكوادر الطبية وخط دفاعنا الأول الذين قدمو تضحيات مشهودة في مواجهة هذه الجائحة دوراً رئيساً في نجاح دولة الإمارات في إرساء مكانتها كنموذج عالمي ملهم في احتواء جائحة كوفيد-19 نتيجة للفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة وحرصها مند بداية الجائحة على وضع صحة ورفاه المجتمع على رأس أولوياتها».

وتقدمت سموها بالمعايدة لجميع الكوادر الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية أن يعود على الإمارات وأهله وهم في صحة وعافية بإذن الله.