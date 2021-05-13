بلدية دبي تغلق مسابح حديقتي المشرف الوطنية والممزر

آمنة الكتبي(دبي)

أكدت بلدية دبي إغلاق مسابح حديقتي المشرف الوطنية والممزر خلال أيام عيد الفطر المبارك، بينما تستقبل الزوار في مختلف حدائق الإمارة، حيث يبلغ عدد الحدائق السكنية 185 حديقة وساحة ألعاب، كما يبلغ عدد الحدائق الكبرى 5 حدائق في مختلف مناطق الإمارة، شملت شاطئ الممزر والخور ومشرف وزعبيل والصفا، بالإضافة إلى حدائق البحيرات البالغ عددها 5 حدائق في مناطق البرشاء والقوز والنهدة والقصيص والخوانيج.

وحددت بلدية دبي ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة للبلدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل خلال العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية خلال أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

وبالنسبة لساعات العمل في مقاصب دبي بأول أيام عيد الفطر المبارك فهي من الساعة 8 صباحاً إلى 2 مساءً، في حين ستمتد ساعات العمل في المقاصب يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى 11 صباحاً، وتجدر الإشارة إلى مجموعة التطبيقات الذكية التي تتعاون معها مقاصب دبي لتوصيل الذبائح إلى المنازل، مثل تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج» وتطبيق «ذبائح الدار» وتطبيق «العنود للذبائح».

وتعمل بلدية دبي في تنفيذ خطة عمل خاصة بنظافة المدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود الإشراف الميداني في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق، بما فيها الأسواق والقنوات المائية والشواطئ، بالإضافة إلى تأمين نظافة الطرق السريعة في الإمارة، من خلال تنظيم عمل ورديات العمل خلال أيام العيد.

وانطلاقاً من حرص بلدية دبي المستمر على ضمان سلامة السلع الغذائية والتزام كافة منافذ بيعها في الإمارة بمعايير سلامة الغذاء، تكثف البلدية الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، بهدف الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الحلويات والمخابز والمطابخ الشعبية وسوق الخضار والفواكه، والتأكد من اتباعها واستيفائها لكافة اشتراطات سلامة الغذاء التي وضعتها الدائرة، نظراً إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية خلال عيد الفطر المبارك والإقبال المتزايد من قبل الجمهور على المطاعم والأسواق، الأمر الذي يتطلب رقابة ومتابعة على مدار الساعة وتكثيف الجولات التفتيشية على منافذ البيع لضمان سلامة الغذاء المقدّم لجميع المستهلكين.