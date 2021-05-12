«تعزيز السلم» و«الموطأ» يهنئان القيادة الرشيدة بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

رفع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومركز الموطأ برئاسة معالي العلامة عبدالله بن بيه أسمى التهاني وخالص المباركات؛ بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات، وعموم المواطنين والمقيمين في هذا البلد الأمين وللمسلمين والعالم أجمع.. أعاده الله سبحانه وتعالى على الجميع؛ بالخير واليمن والبركات.

وتوجه معالي العلامة عبدالله بن بيه بخالص الدعاء وعظيم الرجاء للعلي القدير بأن يحمي قيادة الدولة الرشيدة، ويسدد خطاها لِما فيه خير المسلمين والإنسانية، ويشد من أزرها في مواصلة قيادة عملية البناء والنماء في بلدنا الحبيب، وأن يجعل من أيام العيد فاتحة خير عميم، وأن يرفع سبحانه وتعالى البلاء والوباء عن العالم وأن يبث بَرد السكينة وسلام الطمأنينة في قلوب الناس أجمعين إنه سميع مجيب.