حمدان المزروعي: الإمارات تواصل مسيرة الإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن دولة الإمارات تواصل مسيرة الإنجازات، واستطاعت برؤية قيادتها الرشيدة وجهود مؤسساتها والتزام كافة أفراد المجتمع أن تقطع شوطاً كبيراً نحو التعافي من «كوفيد-19» وأن تكون سباقة بين دول العالم أجمع بنشر التفاؤل والأمل بقدوم غد أفضل. ورفع معاليه أصدق التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وإلى المواطنين والمقيمين كافة في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وأكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي في تصريح مع انتهاء موسم المحاضرات الرمضانية التي نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحت عنوان « القيم الكبرى في القرآن الكريم» أن عيد الفطر المبارك له دور كبير في تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية التي تنطوي على عادات وتقاليد تحمل الفرح والبهجة بقدوم العيد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير الاحترازية خلال هذه المرحلة كون ذلك يعد واجباً وطنياً لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال.