«خيرية الفجيرة» توزع زكاة الفطر وكسوة العيد

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت «جمعية الفجيرة الخيرية» توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد وسلة الفواكه على الأسر المتعففة وأسر الأيتام المسجلة في كشوف الجمعية، مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية إلى استمرارها في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إخراج زكاتهم عن طريقها.

وقال: «تنفذ الجمعية سنوياً مجموعة من المشاريع الرمضانية والموسمية لإسعاد الأسر المتعففة. ويستفيد من كسوة العيد وسلة الفواكه هذا العام عدد (600) أسرة، ضمن حملتها الرمضانية «وبشر المحسنين»، والعدد قابل للزيادة، حسب تبرعات المحسنين، حيث تستقبل الجمعية تبرعاتهم لتنفقها على الفئات المستحقة المسجلة في الجمعية.