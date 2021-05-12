مكتوم الشريفي يهنئ القيادة الرشيدة ومنتسبي القوة بعيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.