محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عيد سلام ومحبة وخير وبركة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شعب الإمارات وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمون جميعاً بخير وصحة وسلام، ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع».