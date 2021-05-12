حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بعيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعيد الفطر السعيد.

وقال سموّه عبر «تويتر»: «خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن زايد وحكام الامارات وشعبها، بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى، عزّ وجل، أن يعيده على الإمارات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، كل عام وأنتم بخير».