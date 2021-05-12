شرطة دبي تكرّم الفائزين في مسابقات رمضان

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء عبدالله حسين أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرمضانية الـ 38 لشرطة دبي، والتي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بمشاركة متميزة من العسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم من كلا الجنسين.

وحضر حفل المسابقات التي تتضمن حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف ومسابقات ثقافية، العميد دكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد أحمد شهيل نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط.

وقال العميد خالد علي فهد شهيل في كلمة حفل الختام، إن المسابقة التي دأبت شرطة دبي على تنظيمها لإداراتها ومراكز الشرطة منذ أكثر من 32 عاماً، حظيت بمشاركة مميزة من العنصر النسائي وأصحاب الهمم الذين أثبتوا قدرتهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بتفانيهم وإصرارهم على تجاوز مختلف التحديات، ونعرب عن تقديرنا لكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الدورة الثامنة والثلاثين.

وأضاف أنه في هذا العام ولأول مره في تاريخ المسابقات الرمضانية، يُضاف فرع جديد في مسابقة القرآن الكريم ليشمل الموقوفين في الحبسين الاحتياطيين «بر دبي وبر ديرة»، وبلغ عددهم 69 متسابقاً.

وفي الختام قام اللواء عبدالله حسين علي أهلي، يرافقه العميد خالد علي فهد شهيل، بتكريم لجان التحكيم وفرق العمل والفائزين من الإدارات العامة والمراكز، حيث شاركت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بجميع المسابقات الرمضانية وحصلت فرقها على المركز الأول في الحفظ والتلاوة.

كما كرم اللواء عبدالله أهلي، الفائزين في مسابقات الحفظ، حيث فاز بالمركز الأول في مسابقة الحفظ الفردي الشرطي أول حسن عبدالله حسن من مرتب الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في حين فازت بالمركز الأول المتسابقة وفاء محمد إبراهيم من العنصر النسائي من مرتب الإدارة العامة للعمليات، وفاز خليل طاهر محمد الجبلي من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالمركز الأول بمسابقة الحديث النبوي الشريف، أما الرقيب فارس عبدالولي الخطيب من مركز شرطة نايف، فقد فاز بالمركز الأول في المسابقة الثقافية.