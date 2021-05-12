تكثيف الحملات الرقابية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

كثفت بلدية دبي الحملات الرقابية على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية بسبب زيادة الإقبال عليها قبل العيد للتأكد من الالتزام بالمعايير المتبعة ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة. وأكدت بلدية دبي أن الشروط الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يركز عليها مفتشو بلدية دبي، خلال الجولات الرقابية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي، من أبرزها زيادة دورية التنظيف والتعقيم في كل الأوقات، ولكل الأسطح الملامسة، والقيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في الصالون بعد ساعات العمل، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة.

وأشارت إلى أن أبرز أسباب الإغلاقات مخالفة التعليمات المتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومخالفة التعليمات المتعلقة باستخدام «مواد التنظيف والتعقيم والتطهير».