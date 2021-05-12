مدير المؤسسة العقابية بالإنابة في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: مير رمضاني وتذاكر سفر و«عطر العيد» للنزلاء

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، إن المؤسسة تسعى إلى إسعاد النزلاء وأسرهم عبر إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون مع الشركاء، وذلك وفق أعلى المستويات لتقديم الدعم المعنوي والمادي، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير في نفوسهم.

وذكر أنه من ضمن المبادرات توزيع المير الرمضاني، بالتعاون مع صندوق الفرج، لعدد 70 أسرة وجمعية الإحسان الخيرية لعدد 50 أسرة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير أهم الاحتياجات الأساسية واليومية لأسر النزلاء، وزرع السعادة في نفوسهم وتقديم الدعم.

وقال العقيد عبدالله الحيمر، في حوار مع «الاتحاد»: إنه في ظل ما يشهده العالم من وجود الفيروس المستجد كوفيد- 19، وحلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، فقد حرصت المؤسسة على تنظيم الأنشطة الموجهة إلى النزلاء وأسرهم لاستغلال هاتين المناسبتين على أكمل وجهه، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في توفير المواد الغذائية لأفراد أسر النزلاء في ظل غياب معيلهم، وتسهم أيضاً في تحقيق الاستقرار النفسي للنزيل ذاته في الشعور بالاطمئنان والراحة النفسية أثناء النظر في احتياجات أفراد أسرته وتلبية متطلباتهم المختلفة، خاصة خلال الشهر الكريم وحلول العيد. ولفت إلى تنظيم مبادرة «إفطار صائم» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عبر إقامة «بوفيه» إفطار للنزلاء والموظفين، بالإضافة إلى توزيع 600 وجبة إفطار مقدمة من الرحمة للأعمال الخيرية، والتي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي بين المعنيين في المؤسسة والنزلاء خلال الشهر الفضيل، وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم.

ولفت إلى قيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير 58 تذكرة سفر للنزلاء، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميتهم في المؤسسة، لكي يتمكنوا من العودة إلى بلادهم مباشرة. وأشار إلى إطلاق مسابقة دينية متمثلة في حفظ القرآن الكريم، والتي جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الأعمال الخيرية، والتي شارك خلالها 16 نزيلاً في حفظ أجزاء مختلفة من كتاب الله خلال رمضان، والتي تضمنت تقديم الطرق الصحيحة في حفظ آيات القرآن وطرق التجويد وحسن الأداء والصوت وتدبر آياته، وغيرها من الجوانب.

وأكد أن هذه المسابقة لها أثر كبير في نفوس النزلاء، حيث تسهم في تهذيبهم وتغرس جانب الوازع الديني، وتقوي صلتهم بربهم . وأضاف: يتم تنظيم المحاضرات الدينية للنزلاء «عن بُعد» عبر مختلف القنوات الافتراضية من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة وطني الإمارات. كما أشار إلى تنظيم اليوم المفتوح الخاص في البطولة الرياضية لفئة النزلاء من النساء، بمشاركة 32 نزيلة من مختلف الجنسيات، والتي تضمنت إطلاق عدد من المسابقات الرياضية والتي تعنى بالتأهيل البدني والارتقاء بالمستوى الرياضي ورفع اللياقة البدنية وشغل أوقاتهم بالفائدة والنفع، والمتمثلة في الشطرنج والبيبي فوت وكرة الطائرة والتنس والطاولة والكيرم وغيرها.«عطر العيد»