حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد وفق خطط ممنهجة، لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة، سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أو حملات رصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية لاتخاذ اللازم حيالها.

وقال ثابت الطريفي مدير عام البلدية: إن كافة قطاعات البلدية وإداراتها وضعت خطط عمل استعداداً لاستقبال العيد من خلال تشكيل فرق تعمل على مدار الساعة للتعامل مع ملاحظات واستفسارات الجمهور، وتنظيم حملات وزيارات تفتيشية مكثفة تشمل مختلف المجالات، منها المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، فضلاً عن تعزيز الجانب التوعوي لدى الجمهور.

شذى المعلا

وأكدت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن فرق التفتيش ستكثف من حملاتها وجولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بكافة التدابير والضوابط الصحية التي أعلنتها البلدية سابقاً، وتكثيف الزيارات التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، حيث تشهد إقبالاً من الجمهور خلال هذه الفترة، مشيرةً إلى أن البلدية نظمت 14 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري و4 آلاف زيارة على الصالونات ومراكز التجميل في الفترة نفسها.

وأوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة الاتصال المؤسسي، أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الجمهور وفق تدابير وقائية وضوابط تضمن التباعد الاجتماعي وقضاء أوقات جميلة، حيث تفتح أبوابها من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، باستثناء الحدائق في المناطق التجارية، كما يستقبل منتزه الشارقة الوطني الجمهور من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.