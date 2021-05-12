يوسف السركال: دور حيوي للتمريض في النظام الصحي

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن اليوم العالمي للتمريض يمثل مناسبة لإبراز الدور الحيوي الذي تؤديه الكوادر التمريضية في النظام الصحي والمشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مما يعزز مكانة مهنة التمريض في تطوير خطط الرعاية الصحية المستقبلية، وتم في هذا الإطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة، التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز جاذبية المهنة، واستقطاب واستبقاء الكفاءات المواطنة لأنهم حصن الوطن في أوقات الأزمات، مع التركيز على دور التمريض في الصحة الوقائية للمجتمع والاستفادة بشكل أفضل من تكنولوجيا المعلومات والأبحاث، بهدف تعزيز مهارات الكوادر التمريضية، وتوفير البيئة الداعمة وأدوات التطوير وإبراز دورهم في وضع السياسات الصحية.

ولفت الدكتور السركال إلى أن تداعيات جائحة كوفيد-19 أظهرت دور خط الدفاع الأول كمصدر طمأنينة وثقة. وأثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها على مواجهة هذه الجائحة من قلب الحدث بقدر عالٍ من المهنية والمسؤولية، من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الميدانية والرعاية السريرية. وبهذه المناسبة، جدد السركال التزام المؤسسة الراسخ بمواصلة العمل بكل تفانٍ ودعم الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بصحة المجتمع والمضي نحو مرحلة التعافي بعزم وثقة وإخلاص.



