لماذا أغلقت بلدية دبي 6 صالونات؟

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 6 صالونات، أمس، في مناطق مختلفة في الإمارة، بسبب الاكتظاظ ومخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خالفت 4 مؤسسات أخرى، وتم إنذار 7 مؤسسات.

وبينت بلدية دبي أنه تم تنفيذ 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، في حين بلغت نسبة الالتزام عام 99%.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وأكدت بلدية دبي أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.