محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات بحلول عيد الفطر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا سموه، في «تويتر»، «الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع».