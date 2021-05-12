محمد بن راشد: كل عام والإمارات والمسلمون جميعاً بخير

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، بالتهاني إلى الإمارات وجميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب سموه على تويتر "كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام".

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدعاء قائلاً "نسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".