طقس الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً.

وأوضخ المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. سيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 01:47 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:26.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.