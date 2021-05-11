أبوظبي (وام)
رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية، وعلى أهل الإمارات بمزيد من الخير والسعادة.
كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الكريمة، معرباً سموه عن خالص الأمنيات بأن يعيدها الله عليهم باليمن والبركات.