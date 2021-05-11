«تعليمية الوطني» تناقش «الأرشيف الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وعفــراء بخيــت العليلـي. وقال ناصر اليماحي إن اللجنة باشرت مناقشة مشروع القانون المحال إليها من المجلس في الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20 أبريل 2021، وستتم متابعة مناقشة المواد المعدلة مع ممثلي الحكومة في اجتماع قادم للتوافق حوله، والرد على مختلف الاستفسارات، وستقوم اللجنة بعدها بإعداد تقريرها النهائي بشأنه واعتماده ورفعه للمجلس للمناقشة في جلسة عامة.

وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، فإن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، يتضمن (7) مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية، وإضافة مواد قانونية جديدة، والأحكام المتعلقة بإصدار القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، والإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.